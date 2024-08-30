Эксперты сравнили цены на содержание котенка и щенка в России

К появлению домашнего питомца в виде котенка или щенка нужно готовиться заранее, чтобы и животному, и его хозяину было комфортно жить вместе. Эксперты сервиса доставки из магазинов и ресторанов «Купер» поделились с РИАМО исследованием, сколько россиянам нужно потратить средств на содержание домашнего питомца, а также рассказали, кого выгоднее заводить: котенка или щенка.

Эксперты сервиса «Купер» посчитали, в какую сумму обойдется подготовка к появлению питомца на первоначальном этапе. Оказалось, что содержать котенка выгоднее на 500 рублей, чем щенка.

По итогам первого полугодия 2024 года, жители страны чаще всего заказывают для животных сухие и влажные корма, а также лакомства и игрушки. При выборе домашнего животного считается важным ответственно подойти к условиям его содержания.

По данным «Купера», набор товаров для котенка из миски для еды, сухой и влажный корм, лоток и наполнитель, пеленки, лежанки, пуходерки, когтеточки, игрушки-мышки и игрушки-дразнилки обойдется россиянам в 2361 рубль.

Для появления щенка необходимо купить миску для еды, корм, лежанку, пеленку, ошейник, поводок, шампунь, пакеты для выгула, игрушку-фрисби и мячик. Такой набор для хозяина собаки обойдется в 2861 рубль, что на 500 рублей дороже, чем все необходимое для котенка.

Сбалансированное питание — одно из основных правил поддержания здоровья домашних животных. Летом 2024 года жители страны на 20% чаще заказывали сухой корм для кошек, чем в аналогичный период прошлого года. Рост продаж влажного корма год к году вырос на 11%.

Сухой корм для собак россияне покупали на 18% чаще, чем летом 2023 года, а влажный — на 20%. Также увеличилось число покупок лакомств: колбасок (в 3,3 раза) и жевательных снеков (на 40%). Товары для домашних животных чаще всего покупают онлайн жители Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани и Екатеринбурга.