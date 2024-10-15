Эксперты Сбера рассказали о ключевых трендах в образовании

Эксперты СберОбразования, ООО «Алгоритмика» и ООО Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» поделились своим видением ключевых трендов в сфере образования, среди которых — персонализация обучения, развитие новых инструментов и форматов. Они отметили запрос на гибкие методы преподавания, геймификацию и цифровизацию образовательного процесса, а также возрастающую роль искусственного интеллекта (AI).

«Сбер активно внедряет искусственный интеллект в различные сферы, включая образование. Уже сейчас у нас работает более 10 инновационных решений и продуктов, направленных на повышение эффективности и качества образовательного процесса. Среди них — интерактивные платформы для школьников и студентов, чат-боты и виртуальные ассистенты, аналитические инструменты, которые помогают школам и вузам отслеживать прогресс учащихся и выявлять области для улучшения. Но разработка специализированных сервисов — не единственный наш фокус. Совместно с Министерством образования Московской области мы стремимся системно подходить к вопросу повышения качества образования, реализуя совместные образовательные проекты в ведущих учебных учреждениях региона», - отметил вице-президент — председатель Среднерусского банка Сбербанка Евгений Титов.

Уже сейчас AI позволяет генерировать учебные курсы и маршруты, создавать чат-боты с виртуальными тьюторами, выступает ассистентом-помощником и для учителя, и для ученика, а также помогает автоматизировать рутинные задачи, в том числе по заполнению отчетности. AI способен анализировать результаты выполнения заданий и прогнозировать результативность конкретного ученика — такая аналитика позволяет вовремя обратить внимание на проблемы учащихся в ходе образовательного процесса, адаптировать учебную программу и помочь пройти темы, с которыми возникают трудности. Кроме того, использование искусственного интеллекта в образовании помогает учителям улучшить свои профессиональные навыки, способствует повышению квалификации и переподготовке педагогического состава.

«Я не первый раз принимаю участие в конференциях, организованных Сбером. Важно отметить, что Сберу всегда удается быть на шаг впереди. Вы презентуете и обсуждаете с представителями отрасли образования действительно стратегически важные темы. Форум дал мне ценное понимание того, как искусственный интеллект может быть использован для создания персонализированных учебных планов, повышения эффективности проверки знаний и разработки интерактивных учебных материалов. Я считаю, что такие мероприятия очень важны для обмена знаниями и идеями между профессионалами различных отраслей, что способствует дальнейшему развитию и интеграции AI в образовательную систему», — рассказала участник конференции Наталья Жуковская.