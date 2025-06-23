Эксперты: Российские технологии дезориентируют ПВО Украины и Израиля

В сети появилось видео, на котором украинская противоракета во время атаки на Киев внезапно меняет траекторию и врезается в жилой дом вместо перехвата российской крылатой ракеты Х-101. Подобные случаи фиксируются и в Израиле, где система «Железный купол» также демонстрирует сбои — ее ракеты неожиданно отклоняются от цели или вовсе не атакуют ее. Эксперты считают, что причина не в браке, а в применении Россией технологий радиоэлектронной борьбы, способных «сбивать с толку» системы ПРО, сообщает «Царьград».

Киев в ночь на 17 июня пережил один из самых мощных ударов за время СВО. Город сотрясали взрывы, а люстры раскачивались даже в отдаленных районах. В атаке участвовали разные типы вооружений: крылатые ракеты Х-101 и Х-555, гиперзвуковые «Кинжалы», «Искандеры», а также новейшие «Бандероли» — гибриды ракет и дронов-камикадзе. Вместе с ними на Киев обрушился рой БПЛА «Герань».

На следующий день удары продолжились — были поражены объекты в Киеве и Запорожье, включая промышленные предприятия, а также позиции ВСУ в Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях. Если бы не эскалация на Ближнем Востоке, западные СМИ назвали бы это «киевским Армагеддоном». Однако сейчас их внимание приковано к конфликту Израиля и Ирана, поэтому масштабные атаки на Украине остаются в тени.

Эффективность российских ударов подтверждается уничтожением комплекса ПРО «Пэтриот», прикрывавшего аэропорт Жуляны.

«Сегодняшняя ночь для Киева была тяжелой. Основной ночной удар наших БПЛА и ракет пришелся по нему. Причем киевские околовоенные источники пишут, что по своей мощи удар по Киеву был беспрецедентным. Отмечены прилеты „Кинжалов“, „Искандеров“, Х-101 и множества „Гераней“. По итогу отмечены мощные пожары в районе Жулян, где, вероятно, в очередной раз „Кинжалами“ поражены американские „Пэтриоты“, а также в промышленной зоне. Похоже, основной удар был по местам производства систем вооружений», — подчеркнул военный блогер Юрий Подоляка.

Во время атаки был заснят любопытный эпизод: украинская противоракета, пытаясь перехватить Х-101, резко изменила курс и врезалась в соседнее здание. Это не первый случай — с начала СВО многие разрушения жилых домов вызваны именно сбоями ПВО. Первый инцидент произошел еще 26 февраля 2022 года, когда украинская ракета попала в многоэтажку. Даже местные СМИ тогда признали ошибку ПВО — если бы это был «Искандер», от здания остались бы руины.

Похожая картина наблюдается в Израиле: система «Праща Давида» не только пропускает иранские ракеты, но и сама атакует случайные объекты.

Военный эксперт Юрий Кнутов поясняет, что технологии дезориентации ПВО существуют давно. Во Вьетнаме американцы использовали помехи, превращавшие советские ракеты в «телеграфные столбы». Позже советские инженеры научились менять частоты, нейтрализуя угрозу.

Однако причина сбоев может быть и в изношенности украинских систем.

«На вооружении украинской системы ПВО стоят либо устаревшие, но модернизированные украинцами еще советские комплексы противовоздушной обороны, либо же западные образцы, на которых устанавливаются старые списанные ракеты. Их произвели еще в 1980-х годах прошлого века. То есть еще 40 лет назад их надо было утилизировать, они лежали где-то на западных складах, а теперь их радушно предоставили Украине. Соответственно, такие ракеты не могут эффективно работать, и я удивляюсь, как они еще не взорвались как раз при самом запуске. Либо просто не включили бы систему самоликвидации», — отметил ветеран Донбасса Александр Матюшин.

По данным источников, Россия действительно разработала технологии противодействия ПВО, но неизвестно, был ли это самостоятельный прорыв или обмен опытом с Ираном.

Ясно одно: Украина столкнулась с кризисом ПВО, и жителям ее городов стоит готовиться к новым мощным ударам, подобным тем, что были 17–18 июня. «Шумные ночи» будут повторяться — вплоть до завершения СВО.