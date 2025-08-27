Эксперты разъяснили правила дарения подарков учителям в России

Эксперты Роскачества и юристы напомнили, что в России подарки учителям разрешены только при условии, что их стоимость не превышает 3 тыс. рублей, сообщает RT .

Директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков пояснил, что российское законодательство не запрещает вручение подарков педагогам, однако статья 575 Гражданского кодекса устанавливает максимальную стоимость подарка — не более 3 тыс. рублей. Это правило направлено на предотвращение коррупционных рисков и обязательно к исполнению.

Эксперт подчеркнул, что родителям следует внимательно относиться к выбору подарков, так как превышение лимита может быть расценено как попытка дачи взятки. Поздняков отметил, что подарок от всего класса считается единым, и его общая стоимость также не должна превышать 3 тыс. рублей, независимо от числа участников сбора средств. Наиболее рискованной формой благодарности являются денежные средства и подарочные сертификаты, поэтому их не рекомендуется дарить.

Оптимальными вариантами подарков эксперт назвал цветы, книги, канцелярские принадлежности или сувениры. Также рекомендуется сохранять чек на покупку. Поздняков добавил, что во многих школах действуют внутренние ограничения или полный запрет на подарки, поэтому этот вопрос лучше уточнить заранее.

Юрист и руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский подтвердил, что основное регулирование подарков педагогам закреплено в статье 575 ГК РФ. Он пояснил, что дарить подарки работникам образовательных учреждений родственникам учеников запрещено, за исключением обычных подарков стоимостью до 3 тыс. рублей. При этом взрослые выпускники могут вручать более дорогие подарки своим бывшим учителям без нарушения закона.