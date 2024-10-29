Эксперты рассказали, сколько творожных сырков можно съесть без вреда для здоровья

В супермаркетах и розничных магазинах представлен большой выбор лакомств, включая творожные сырки в шоколадной глазури — молочной, темной и белой, а также с различными начинками — вареное сгущенное молоко, клубничный джем и другие виды наполнителей. Эксперты объясняют, что при выборе важно обращать внимание на состав сырков. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Основной пользой в них служит творог, насыщенный железом, фосфором и кальцием.

Среди региональных предприятий, реализующих данный вид продукции — Дмитровский молочный завод, производящий продукцию из отборного молока и натурального творога под брендом «Свитлогорье».

В линейке производителя представлены как классические виды творожных сырков, так и оригинальные: в молочном шоколаде с твердым сыром «Palermo» и инжиром, с вареной сгущенкой и печеньем, в карамельной глазури «Золотая ириска», а также с глазурью и начинкой со вкусом манго.

Продукция ТМ «Свитлогорье» производится на высокотехнологичном оборудовании, отвечающем современным стандартам качества.

Ассортимент производителя насчитывает более 200 наименований: творожные сырки, сметана, творог, сыры, кефир и мороженое. Продукция реализуется в 16 тыс. магазинах по всей стране.

Творожные сырки — не только вкусная, но и полезная сладость, если употреблять ее не более 2–3 раз в неделю. Калорийность одного сырка весом 50 грамм может варьироваться от 135 до 207 калорий в зависимости от жирности. Частое употребление этого лакомства может привести к лишнему весу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.