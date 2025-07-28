Эксперты рассказали, когда самостоятельный ремонт квартиры может окупиться

Самостоятельный ремонт в квартире может сэкономить средства, но часто приводит к ошибкам, затяжным срокам и дополнительным расходам. Эксперты объяснили, в каких случаях стоит делать ремонт своими руками, а когда лучше доверить работу профессионалам, сообщает MIR24.TV .

Ремонт квартиры часто кажется бесконечным процессом, особенно если выполнять его самостоятельно. По словам основателя интерьерной компании Карена Карапетяна, самостоятельный ремонт требует серьезных знаний и навыков, а также тщательного планирования бюджета. Многие недооценивают расходы на подготовительные работы и черновые материалы, что может привести к нехватке средств и затягиванию сроков.

Эксперт советует заранее составлять подробную смету с профессионалом и выбирать все материалы до начала работ. Карапетян подчеркнул, что только опытный специалист сможет предусмотреть все нюансы и избежать лишних затрат.

Доцент Финансового университета Дмитрий Морковкин отметил, что самостоятельный ремонт может затянуться на месяцы из-за нехватки опыта, инструментов и времени. Среди плюсов такого подхода — экономия средств и полный контроль над процессом, однако минусы включают риск ошибок, физическую нагрузку и «ловушку вечного ремонта». Эксперт рекомендует доверять профессионалам сложные работы, такие как электрика, сантехника и стяжка пола, а также использовать качественные материалы.

Кандидат филологических наук Екатерина Белозерова поделилась личным опытом, отметив, что ремонт — это мини-бизнес, требующий планирования и терпения. По ее мнению, самостоятельный ремонт оправдан, если есть желание учиться и разбираться в деталях, но для сложных этапов лучше привлекать специалистов.

Эксперты советуют тщательно планировать бюджет, обучаться необходимым навыкам и начинать с простых работ. Если проект сложный или нет уверенности в своих силах, разумнее доверить ключевые этапы профессионалам, чтобы избежать лишних затрат и затяжных сроков.