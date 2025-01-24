Эксперты рассказали, какие профессии востребованы удаленно

Специалисты «Авито.Работы» заявили, что, помимо традиционных IT-профессий и контент-менеджеров, сейчас все более популярными на рынке удаленных вакансий становятся менеджеры по развитию и рекрутеры, сообщает «ФедералПресс» .

«Хотя после пандемии многие компании вернулись к офисному формату работы, предложения с возможностью удаленного или гибридного графика все еще можно встретить для некоторых наиболее востребованных массовых профессий в офисном сегменте», — заявил директор категории «Офисные профессии» «Авито.Работы» Кирилл Пшеничных.

По данным сервиса, во втором полугодии прошлого года число объявлений для менеджеров увеличилось в 2,6 раза, средняя предлагаемая зарплата превысила 76 тысяч рублей в месяц.

Спрос на рекрутеров за последний год вырос в 2,4 раза. На начальных позициях новым сотрудникам предлагали более 60 тысяч месяц при условии фиксированного графика. Однако цифры варьируются в зависимости от опыта и других обстоятельств найма.