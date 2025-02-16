Эксперты рассказали, как вычислить инфоцыгана «на берегу»

В Государственной думе планируют создать профессиональные стандарты для бизнес-тренеров, которые организовывают за деньги обучение достижению успеха и заработку средств. Тот, кто инициировал нововведение, уверен, что настало время навести порядок в сфере. Как вычислить инфоцыгана, рассказали «Вечерней Москве» эксперты.

В данный момент юридически не указано, кого можно считать инфоцыганами, а кто действительно занимается предпринимательством. Поэтому эксперты уверены, что мошенников необходимо учиться определять самостоятельно — «на берегу».

Адвокат Филипп Наставшев рекомендует обращать внимание на профиль коуча. Инфоцыгане обычно публикуют в социальных сетях фотографии и видео роскошной жизни. Для съемки они арендуют машины и люксовые бренды.

Психолог, НЛП-тренер Сергей Алхутов предлагает смотреть на уровень реалистичности обещаний — они должны быть реалистичными и «экологичными». Вероятность достижения той или иной задачи должна казаться высокой, а не быть поставлена в формате «вижу цель, не вижу препятствий».

Ранее эксперт по оценке материальных и нематериальных активов бизнеса Алина Бондарь стала жертвой инфоцыгана. Она рассказала, как получить компенсацию за некачественные услуги.