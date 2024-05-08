Эксперты рассказали, как разные поколения выбирают бытовую технику

Подход к покупке бытовой техники у разных поколений отличается. Опрос 2,5 тыс. россиян показал, что 75% зумеров (от 18 до 24 лет) советуются с родственниками перед приобретением, а миллениалы (от 25 до 40 лет) пользуются разными источниками — форумами с отзывами, СМИ и соцсетями, сообщили РИАМО в пресс-службе компании STARWIND.

Оказалось, что 65% россиян в возрасте от 27 до 44 лет чаще доверяют отзывам в интернете. 61% опрошенных верят советам технических экспертов.

Более 45% миллениалов готовы потратить до 30 тыс. рублей на малую бытовую технику, зумеры же могут потратить до 25 тыс. рублей. Россияне от 45 до 60 лет еще более экономны — они тратят не больше 15 тыс. рублей.

После пандемии 27% миллениалов перешли на бюджетные модели бытовой техники, 45% стали чаще обращать внимание на надежность и качество. Кризис отразился и на зумерах — 37,5% переключились на китайские бренды и модели подешевле. 30% представителей старшего поколения последовали за зумерами и стали обращать внимание на недорогую технику.

Поколение Z в 2022–2024 годах чаще всего покупало чайники, стиральные машины и микроволновки, а также пылесосы, миллениалы — чайники, утюги и отпариватели, а также блендеры. Россияне в возрасте от 27 до 44 лет — чайники, микроволновки и пылесосы, а более старшее поколение — от 45 до 60 лет — посудомоечные и стиральные машины, чайники и блендеры.

Директор по продукту бренда STARWIND Дмитрий Дубасов отметил, что на этапах разработки техники важно учитывать интересы всех возрастных групп. Основные принципы, которым следует руководствоваться, — это разумность и простота.