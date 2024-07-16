Эксперты рассказали, как правильно собирать землянику

Земляника — вкусная и полезная ягода, которая растет в большинстве регионов России. Ее плоды созревает в мае–июне, и собирать это лакомство нужно по определенным правилам, сообщает Общественная Служба Новостей .

В регионе за земляникой следует идти в разное время в зависимости от температуры: на юге — уже в середине мая, в более северных и восточных регионах — в июне. При этом важно учитывать, что разные сорта земляники также появляются не одновременно. Для определения можно следить за ее ростом на собственных участках.

Землянику нужно собирать очень аккуратно и затем хранить в специальных условиях. Сразу после сбора ягоды следует промыть холодной водой, после чего выбросить помятые и поврежденные плоды. Хранят землянику в холодильнике.

Этот плод обладает множеством полезных свойств и хорошо влияет на пищеварение, утоляет жажду и возбуждает аппетит.