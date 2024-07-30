Эксперты рассказали, как правильно собирать виноград

Виноград — вкусный и полезный фрукт, который укрепляет иммунную систему и способен бороться с инфекциями, снижает уровень холестерина и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. В вопросе правильного сбора этого плода есть несколько дельных советов, сообщает Общественная Служба Новостей .

Виноград растет в основном в солнечных и теплых местах, и для правильного его сбора стоит взять садовые ножницы или секатор, перчатки для защиты рук от царапин и корзину или ящик.

Далее нужно научиться определять степень зрелости винограда. Во-первых, зрелые ягоды отличаются золотистым, желтым, красным, синим или ярко-фиолетовым цветами, в зависимости от сорта. Кроме того, спелый виноград будет выглядеть ярким и сочным, а кожура его — тонкой и прозрачной.

Большое значение также имеют условия, в которых виноград хранится. Лучшее место для хранения плодов — темное и прохладное помещение с температурой до 10 градусов тепла, подвал или кладовая. Если такой локации на примете нет, можно воспользоваться холодильником.