Эксперты рассказали, как правильно собирать груши

Время сбора груш зависит от сорта и степени зрелости плодов. Оно может начаться в середине июля и продлиться до середины сентября в зависимости от климата, сообщает Общественная Служба Новостей .

Груши делятся на несколько типов в зависимости от сезона созревания: летние — сорта «вильям летний», «бере жиффар», «любимица клаппа», осенние — «бере боск», «деканка дюкомис», «конференция» и зимние — «бере арданпон», «кюре» и «северянка».

Первые рекомендуют собирать аккуратно: они имеют тонкую кожицу и нежную мякоть, поэтому надо стараться не повредить плоды. Сорта второго типа созревают в конце августа и начале сентября — они немного поплотнее первых. Груши, созревающие зимой, обладают твердой мякотью и кожицей. Такие фрукты могут храниться несколько месяцев до сбора.

При сборе в первую очередь необходимо убедиться, что груши достигли нужной степени зрелости. Далее надо выбрать сухую и солнечную погоду и приступить к сбору. Перед началом следует также подготовить инструменты: садовые перчатки, нож или секатор, корзины или ящики для сбора.