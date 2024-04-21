Эксперты рассказали, этично ли вмешиваться в геном человека

Всемирный день ДНК отмечается 25 апреля в знак признания научных достижений в этой области науки. Эксперты в беседе с «Вечерней Москвой» рассказали о будущем генной инженерии и этической стороне вопроса в этой сфере.

«Мне кажется, этика здесь должна быть такая же, как с любыми другими медицинскими вмешательствами. Надо взвесить риски и пользу, которую операция может принести», — считает замдиректора научно-исследовательского института физико-химической биологии имени А. Н. Белозерского, доктор биологических наук Борис Фенюк.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день генная терапия успешно применяется для помощи неизлечимо больным людям, которым другие метолы лечения не подходят. У пациентов забирают клетки, проводят генетические модификации, а затем возвращают в организм.

Доцент кафедры этики факультета гуманитарных и социальных наук РУДН им. Патриса Лумумбы Ольга Саввина рассказала, что в разговоре об этичности редактирования генома решаются 3 важных вопроса. Во-первых, насколько это безопасно для человека и его семьи.

Во-вторых следует убедиться в безопасности генетической модификации для общества в целом. В-третьих, религиозная этика или так называемые «игры в Бога». На сегодняшний день непонятно, насколько этично вмешиваться в геном человека с точки зрения соблюдения религиозных норм.

По словам главврача Клинической больницы им. В. В. Виноградова Ольги Шараповой, вмешательство в геном человека представляет собой перспективную область исследований, которая может привести к значительным прорывам в области медицины и биологии.

Заслуженный врач России добавила, что возможность редактирования генов может открыть новые пути для борьбы со смертельными заболеваниями и вирусами.