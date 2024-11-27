Эксперты рассказали, что станет с удаленкой в 2025 году

На удаленке к 2024 году трудится всего 1% занятых в России

По мнению экспертов, в 2025 году удаленный режим работы и гибридные формы занятости в России, безусловно, останутся актуальными, сообщает «Секрет фирмы» .

К концу 2024 года 44% компаний имеют удаленных сотрудников, что подтверждает исследование SuperJob. В свою очередь, «Работа.ру» поделилась, что 22% работников в России трудятся удаленно, а еще 20% используют гибридный формат, то есть посещают офис несколько раз в неделю.

Аналитики Высшей школы экономики указывают на то, что к 2024 году лишь 1% работающих россиян занят в условиях полного или гибридного удаленного формата. Целевой процент тех, кто продолжает трудиться из дома, значительно снизился, вернувшись к уровням до пандемии.

Это несоответствие объясняется различиями в методах исследования и ресурсами организаций, проводящих эти исследования.

В 2025 году в России, согласно мнению экспертов, удаленный и гибридный режимы работы останутся востребованными. Это обусловлено кадровым дефицитом, так как в стране зафиксирована рекордно низкая безработица и нехватка сотрудников.

Проблема, стоящая перед работодателями, заключается в том, чтобы сохранить ключевых сотрудников. Гибридные и удаленные форматы работы могут сыграть значительную роль в этом процессе.

В то же время компании могут начать переходить от полностью удаленного формата к гибридному. Основная причина заключается в том, что дистанционная работа не всегда способна справляться со всеми задачами.

В мире наблюдается явная тенденция к сокращению удаленной работы, и об этом следует помнить. Крупнейшие IT-компании постепенно уходят от этого формата, возвращая сотрудников в офисы.

Однако в России постоянно звучат призывы сохранить возможность дистанционной работы — хоть и частично. Хотя некоторые из таких идей кажутся фантастическими (например, переход на удаленку для всех женщин как способ повысить рождаемость), отказываться от этого формата в нашей стране явно не спешат.

Не стоит беспокоиться, что работодатели заставят всех работников вернуться в офисы. Если для человека удаленная работа важна, он всегда сможет найти вакансии, предлагающие подходящие условия. Тем не менее стоит учитывать, что некоторые должности могут потребовать выбор между удаленной работой и более высокой зарплатой.