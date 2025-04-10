Эксперты провели встречу, посвященную инвестициям в Краснодарский край

Среднерусский банк Сбербанка совместно с холдингом, в который входит федеральный девелопер «Неометрия», провел мероприятие, посвященное обсуждению инвестиционных идей, управлению инвестициями, а также доходности различных активов, в том числе в девелопменте. На бизнес-встрече, собравшей более 60 участников, эксперты представили анализ текущего состояния рынка инвестиций. Спикеры рассказали, что в текущих условиях наиболее сбалансированным является инвестиционный портфель, состоящий из валютных сбережений, депозитов и недвижимости. При этом оптимальная доля недвижимости должна составлять 20-30%.

«В 2024 году порядка 511 млрд рублей — почти половина общего объема инвестиций в экономику Краснодарского края — пришлись на строительство зданий и сооружений. Кроме того, устойчивый рост населения и увеличение туристического потока создают стабильный спрос на объекты недвижимости. Все это делает регион перспективным направлением для инвестиций как в жилую, так и в коммерческую недвижимость — и мы готовы поддерживать такие проекты клиентов по всей России, предлагая гибкие финансовые инструменты, цифровые сервисы, наш опыт и экспертизу», — отметил заместитель председатель Среднерусского банка Сбербанка Вадим Лушин.

По словам экспертов, на фоне развития внутреннего туризма, увеличения туристического потока и благоприятных условий для развития гостиничного бизнеса растет инвестиционная привлекательность курортной недвижимости в Сочи. Так, по данным аналитического центра Macon, в 2023 году число сделок в инвест-отелях здесь составило 2,1 тыс., увеличившись по сравнению с 2022 годом на 136%. В 2024 году этот показатель также превысил 2 тыс. сделок.

«По данным Росриэлта, сейчас Сочи занимает вторую позицию по стоимости 1 кв. м после столицы России, а 10 лет назад город находился на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга. Отвечая на запросы покупателей, при реализации проектов в городе-курорте „Неометрия“ делает ставку на высокое качество продукта и сервиса, в том числе с участием профессиональных отельных управляющих. Один из таких объектов девелопера — гостиничный комплекс „Нескучный сад“, который входит в число инвестиционно-привлекательных проектов России», -подчеркнула заместитель коммерческого директора ФД «Неометрия» Анна Сапегина.