Политолог и доцент МГУ Борис Межуев анализирует итоги 2024 года и отмечает крах западных прогнозов. По его мнению, ключевым провалом стало несбывшееся ожидание падения доверия россиян к власти и снижения ее авторитета, об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Несмотря на экономические вызовы, 2024 год принес России и позитивные изменения. Хотя инфляция продолжала свое влияние на ценообразование, банковский сектор ответил привлекательными условиями по депозитам. Особенно примечательна ситуация на рынке труда: практически полная занятость населения сопровождалась значительным ростом доходов — на 9%.

Прогнозы Запада

Запад рассчитывал на реализацию четырех негативных сценариев развития событий в России, но ни один из них не воплотился в жизнь, что стало определяющим фактором уходящего года.

В ходе президентских выборов 2024 года действующий глава государства Владимир Путин достиг беспрецедентного успеха, набрав 87,28% голосов, что существенно превзошло его показатель шестилетней давности на 11 пунктов.

Опасения западных аналитиков относительно дестабилизации межэтнических взаимоотношений в России не оправдались. После инцидента в дагестанском аэропорту, где толпа пыталась атаковать израильский рейс, зарубежные эксперты предрекали волну антисемитских выступлений в мусульманских субъектах РФ на фоне ближневосточного кризиса. Однако эти прогнозы не нашли подтверждения в реальности.

Несмотря на предсказания об изоляции России на международной арене, реальность оказалась иной. Саммит БРИКС в Казани продемонстрировал высокий интерес к организации: присутствовали представители 35 государств и 6 международных объединений. Более того, желающих присоединиться к БРИКС оказалось настолько много, что пришлось ввести ограничения на прием новых участников.

А что с экономикой?

Экономические прогнозы о крахе также не оправдались. Хотя курс доллара поднялся со значения 89 до 103 рублей за год, экономика продолжает демонстрировать рост. По мнению специалистов, наблюдается позитивная динамика ВВП и укрепление процессов импортозамещения.

Как отметил Межуев, внутри страны сохраняется стабильность в межнациональных отношениях.

В своем комментарии политолог и руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев отметил серьезные перемены в настроениях российского социума. По его наблюдениям, общество осознало неразрывную связь между повседневной жизнью и происходящей спецоперацией, что привело к ужесточению общественных настроений.

В свою очередь, аналитик Борис Межуев подчеркнул сохраняющуюся значимость России на международной арене, особенно в контексте заявлений нового американского лидера Дональда Трампа о стремлении к диалогу с Москвой. Эксперт уверен: разговоры об изоляции России безосновательны, поскольку страна остается важным игроком как для западного мира, так и для глобального сообщества в целом.

Экономическое давление на Россию стало очевидным через повседневные реалии, а не через медийные источники. Специальная военная операция оказалась не просто военным противостоянием — она переросла в масштабную экономическую войну. Недоступность кредитования из-за высокой ключевой ставки, стремительный рост валютного курса и постоянное удорожание товаров — все это последствия санкционного давления, направленного против нашей страны. В обществе обострился имущественный разрыв, сделав более заметной пропасть между состоятельными и малообеспеченными слоями населения. Санкции, призванные сломить нашу страну, проявляются в каждодневных экономических реалиях, с которыми неизбежно сталкивается каждый гражданин.

О жизни населения

Угасание среднего класса — это не только российский феномен, но и глобальный тренд. Когда-то в эпоху противостояния с Советским Союзом западные страны намеренно поддерживали высокий уровень жизни своего среднего класса. Это служило наглядной демонстрацией преимуществ капиталистической системы: граждане могли позволить себе авиаперелеты, личный транспорт и брендовую одежду.

После распада СССР отпала необходимость демонстрировать превосходство западного образа жизни, что привело к постепенному сокращению среднего класса во всем мире. Благосостояние этой социальной группы во многом держалось на доступных кредитах, позволявших приобретать недвижимость, автомобили и другие символы достатка. В России 2024 года ситуацию особенно обострили высокие процентные ставки, существенно ограничившие возможности кредитования для среднего класса.

Согласно недавнему исследованию ВЦИОМ, более трети граждан России (37%) в качестве главного новогоднего пожелания назвали успешное завершение СВО и победу страны. Население стало проявлять повышенный интерес к политическим процессам и глубже понимать их суть. Экономическая ситуация существенно повлияла на возможности людей: ограниченный доступ к кредитным ресурсам значительно сократил потребительские возможности. Статус среднего класса оказался под вопросом из-за снижения покупательской способности. Туристические поездки за рубеж стали недоступны многим россиянам в связи с существенным ростом валютного курса, что еще больше ограничило привычный образ жизни граждан.

За прошедшее время общественное мнение кардинально изменилось. Если в начале 2022 года многие сомневались в необходимости конфликта с Украиной и задавались вопросом о целесообразности военных действий, то теперь ситуация иная. Социологические исследования показывают единодушие граждан всех демографических групп — и молодых, и пожилых, как мужчин, так и женщин. Осознание истинной природы противостояния пришло к людям постепенно, но теперь стало всеобщим. Сегодня большинство россиян отвергает идею компромиссного урегулирования и выступает за достижение целей, отвечающих интересам России.

В России происходит формирование новых лидеров, в том числе благодаря программе «Время героев», которая привлекает участников специальной военной операции к управлению страной. Общественное мнение претерпевает серьезные изменения после серии трагических событий: нападения террористов на «Крокус», организованного украинскими спецслужбами, гибели отдыхающих на пляже в Севастополе и обстрелов жилых районов в различных российских городах — Рыльске, Казани и Белгороде. Население все чаще приходит к выводу, что необходимо довести конфликт с режимом Зеленского до полного завершения, поскольку временное перемирие может привести к возобновлению военных действий через несколько лет.

Формирование элиты — это естественный процесс, который происходит внутри общества независимо от внешнего влияния. Попытки искусственно внедрить новых людей в высшие круги обычно обречены на провал. Даже когда регион получает нового руководителя, суть управления остается прежней — взаимодействие с федеральными властями по финансовым вопросам и координация с локальными лидерами. Хотя программа действительно может открыть двери в политику для некоторых участников военной операции, это коснется лишь единиц. Нельзя просто назначить человека представителем элиты — система отторгнет «чужака», если он не сформировался в ней органически.

Несмотря на сложности в экономической, военной и политической сферах, прошедший период оказался успешным. Мы смогли сохранить единство общества и стабильность экономики. Особенно важно отметить, что военная операция на украинской территории близится к завершению, и ее исход будет положительным для нас. При этом стоит понимать, что любые управленческие решения на региональном уровне требуют поддержки как от федерального центра, так и от населения — без этого руководитель региона бессилен что-либо изменить.