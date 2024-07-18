Эксперты предупредили россиян об опасности публичного Wi-Fi

Публичный незащищенный Wi-Fi — это своеобразная лотерея, полагают эксперты. Люди рискуют попасться на уловки мошенников и отдать хакерам свои банковские данные. В связи с этим специалисты кибербезопасности поделились, как можно потерять важную информацию, и возможно ли обезопасить себя от этого, сообщает «Секрет фирмы» .

«Угроза таится в том, что она (прим. ред. — публичная сеть Wi-Fi) не защищена от подключения к ней любого злоумышленника, который может скомпрометировать ее и использовать в своих целях», — поделились эксперты.

Некоторые создают поддельную Wi-Fi-сеть с тем же названием, что и легальная, через которую проходит весь интернет-трафик. Другие устанавливают специальное программное обеспечение, которое незаметно перехватывает сигналы между вашим устройством и Wi-Fi-роутером. Также возможно заразить вирусом роутер, что затронет всех пользователей этой сети.

Незашифрованные данные могут быть легко украдены. Существуют также способы фиксирования информация с клавиатуры, например, логинов и паролей, а также проникновения в ваш гаджет с помощью удаленного доступа.

Использование банковских приложений демонстрирует несколько большую устойчивость к таким хакерским атакам. Вход по пин-коду или Face ID снижает вероятность того, что данные для входа в ваш банковский аккаунт попадут в руки киберзлоумышленников.

Следует использовать только официальные приложения, и, по возможности, подключаться лишь к официальным и надежным сетям Wi-Fi. Также для дополнительной защиты стоит применять современные устройства с последними обновлениями операционной системы и наличием антивируса.