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Эксперты Подмосковья поделились опытом региона по закупкам в Калининграде

30–31 мая в Калининграде прошла IV Балтийская межрегиональная конференция «Тенденции и перспективы развития контрактной системы», сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Практику комитета по конкурентной политике Московской области о регулировании корпоративных закупок в регионе представила начальник управления ГКУ «РЦТ» Юлия Корина.

В Московской области сформирован единый подход по осуществлению корпоративных закупок.

Цифровизация закупочных процессов реализована средствами Государственной информационной системы Московской области «Единая автоматизированная система управления закупками Московской области», благодаря чему информацию о заказчиках и об этапах закупочного процесса, о выполнении ключевых показателей, и другую необходимую информацию можно отслеживать в режиме реального времени.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.