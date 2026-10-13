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Эксперты оценили заявки XII Всероссийской премии «За верность науке»

Общество

Завершилась экспертная оценка проектов XII Всероссийской премии «За верность науке». Специалисты передадут результаты оргкомитету конкурса, сообщает kp.ru.

На премию поступило более 2 000 заявок из всех 8 федеральных округов России. Больше всего проектов представили Москва, Петербург и Московская область. В число лидеров также вошли Томская, Нижегородская и Новосибирская области, Краснодарский край, Башкирия, Татарстан и Северная Осетия — Алания.

Самой востребованной стала номинация «Наука — детям» — для проектов, знакомящих детей и подростков с наукой и техникой. Среди лидеров также оказались «Автор цифрового контента», «Научная пресс-служба года» и «Научный журналист года». Оргкомитет отметил высокий интерес к работе с молодежью, современными медиаплатформами и освещению деятельности научных организаций.

Программа также включала использование искусственного интеллекта в исследованиях, популяризацию истории российской науки, вклад ученых в освоение космоса и специальные призы имени Даниила Гранина, Игоря Горынина и Христофора Леденцова.

Премию ежегодно присуждают за достижения в научной коммуникации, популяризации науки и поддержке престижа научной деятельности. Она также помогает развивать взаимодействие ученых и журналистов и расширять присутствие научной тематики в медиапространстве.

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