Эксперты оценили заявки XII Всероссийской премии «За верность науке»

На премию поступило более 2 000 заявок из всех 8 федеральных округов России. Больше всего проектов представили Москва, Петербург и Московская область. В число лидеров также вошли Томская, Нижегородская и Новосибирская области, Краснодарский край, Башкирия, Татарстан и Северная Осетия — Алания.

Самой востребованной стала номинация «Наука — детям» — для проектов, знакомящих детей и подростков с наукой и техникой. Среди лидеров также оказались «Автор цифрового контента», «Научная пресс-служба года» и «Научный журналист года». Оргкомитет отметил высокий интерес к работе с молодежью, современными медиаплатформами и освещению деятельности научных организаций.

Программа также включала использование искусственного интеллекта в исследованиях, популяризацию истории российской науки, вклад ученых в освоение космоса и специальные призы имени Даниила Гранина, Игоря Горынина и Христофора Леденцова.

Премию ежегодно присуждают за достижения в научной коммуникации, популяризации науки и поддержке престижа научной деятельности. Она также помогает развивать взаимодействие ученых и журналистов и расширять присутствие научной тематики в медиапространстве.

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