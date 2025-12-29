Эксперты определили лидера по качеству связи на магистрали М-12 «Восток»

По результатам независимого исследования, проведенного компанией DMTEL, «МегаФон» подтвердил лидерство по качеству мобильной связи на федеральной трассе М-12 «Восток», соединяющей Москву и Екатеринбург. Специалисты оценивали ключевые показатели, определяющие удобство пользования услугами связи: доступность сети, надежность и качество коммуникации. Тестирование проходило с 14 августа по 2 сентября 2025 года на маршруте протяженностью около 7360 км, сообщила пресс-служба компании.

Доля успешных сессий загрузки данных на сети оператора достигла 97,51%, а средняя скорость скачивания — 36,57 Мбит/с, что вывело оператора на первое место. Также наивысший результат был зафиксирован по средней скорости загрузки данных в сеть — 17,41 Мбит/с.

Оператор показал лучшие результаты и при скачивании веб-контента: 92,2% сессий были успешными, а среднее время открытия интернет-страницы составило лишь 2,47 секунды. Это гарантирует стабильную работу навигационных сервисов, онлайн-карт, мессенджеров и других онлайн-инструментов на всем протяжении трассы без продолжительных задержек и повторных попыток подключения.

Эксперты DMTEL также проанализировали качество голосовой связи на М-12. На сети оператора доля неудачных попыток установления голосового соединения оказалась минимальной — 17,55%, что является лучшим показателем среди всех операторов. Это особенно значимо для водителей и пассажиров, для которых телефонные звонки остаются важнейшим средством коммуникации в дороге.