Эксперты обсудят развитие программы «Школа утилизации: электроника» в Подмосковье

12 августа в 15:00 в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная развитию федеральной программы «Школа утилизации: электроника» в Московской области. В ходе мероприятия будут обсуждены ключевые форматы реализации программы, вопросы формирования экологической культуры, а также система сбора и утилизации электронных отходов в регионе. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

На пресс-конференции выступят: министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин, министр образования Московской области Ингрид Пильдес, министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов и исполнительный директор фонда рационального природопользования Александра Кудзагова.

Одним из значимых событий конференции станет подписание четырехстороннего соглашения о взаимодействии в рамках программы «Школа утилизации: электроника» между министерством экологии и природопользования Московской области, министерством образования Московской области, министерством имущественных отношений Московской области и Фондом рационального природопользования.

Трансляция пресс-конференции будет доступна на сайте ТАСС на странице анонса, а также в группе пресс-центра ТАСС в соцсети «ВКонтакте».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.

Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.