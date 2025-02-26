Эксперты обсудили пути достижения техсуверенитета РФ в финансовом секторе

На Уральском форуме «Кибербезопасность в финансах» в Екатеринбурге эксперты обсудили пути достижения технологического суверенитета в финансовом секторе.

Первый заместитель гендиректора ИТ-холдинга Т1 Дмитрий Харитонов в сессии Банка России «Кибербезопасность: приоритеты в условиях технологической независимости» перечислил главные составляющие, которые важно учитывать при переходе на отечественные ИТ-системы, а также рассказал о востребованных российских технологиях за рубежом.

Так, среди факторов успешного вывода разработок на рынок он назвал важность четкого определения и соблюдения рамок проектов. Для продуктовой разработки критическим становится еще и соблюдение баланса между базовым функционалом создаваемого продукта и его кастомизацией под специфику конкретной индустрии или крупного клиента.

Другой важной темой дискуссии стала работа российских ИТ-поставщиков с заказчиками из других стран. Спикер выделил тренды в запросах и поделился ожиданиями иностранных коллег.

«Мы часто сталкиваемся с запросами в части аудита технологической архитектуры — коллегам интересны наши компетенции в управлении ИТ-инфраструктурой и обеспечении ее безопасности. Кроме этого, интересуют наши наработки в сфере построения защищенных облаков. Ну и, конечно, соседние страны тоже сталкиваются с проблемой дефицита кадров, которую мы успешно решаем благодаря появлению новых программ по работе с кандидатами, сотрудничеству с вузами», — сказал Харитонов.

Он уточнил, что в части поставки отдельных продуктов дело обстоит сложнее, это связано и с региональной спецификой, и с другой регуляторикой стран, но есть успешные кейсы сотрудничества с компаниями из Беларуси и Узбекистана по внедрению CRM-систем.

«Например, в 2024 году мы реализовали проект по автоматизации процессов контактного центра в одном из крупных коммерческих банков, внедрив НОТА МОДУС», — заключил специалист.