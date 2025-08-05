Эксперты объяснили причины исчезновения малых городов в России

Более 130 малых городов в России оказались на грани исчезновения. Специалисты объяснили, что поддерживать инфраструктуру в небольших населенных пунктах экономически нецелесообразно.

В России отмечается устойчивая тенденция к исчезновению малых городов. Согласно исследованию РАНХиГС, подготовленному для правительства, более 130 таких населенных пунктов находятся под угрозой исчезновения.

Вице-президент международной ассоциации предприятий городского электротранспорта Александр Морозов пояснил, что переселение жителей в крупные города является более рациональным решением.

«Гораздо выгоднее обеспечить людей квартирами в большом городе, где есть вся необходимая инфраструктура, чем пытаться создать аналогичные условия в маленьком населенном пункте. Например, для города с населением 500 тыс. человек приезд дополнительных 5 тыс. жителей — всего 1%, это практически незаметно. Конечно, такой массовый переезд должен решаться на уровне регионов, возможно, с федеральной поддержкой. Главное — соблюдение принципов социальной справедливости», — отметил Морозов.

Кандидат географических наук, главный редактор сайта «Валдай» Павел Черемисин добавил, что сохранение малых городов экономически невыгодно.

«Если создать в малых городах достойные условия — транспорт, медицину, торговлю — люди смогут оставаться на местах. Однако, это не выгодно. Та же инфраструктура в небольших населенных пунктах подвержена большему износу. Например, один и тот же транспорт по себестоимости в Москве перевозит 10 тыс. человек, а в малом городе это число в 10 раз меньше. Помимо транспорта в больших городах гораздо выгоднее работа магазинов», — пояснил Черемисин в эфире радио Sputnik.

Эксперты считают, что дальнейшая поддержка малых городов требует значительных затрат и не всегда оправдана с экономической точки зрения.