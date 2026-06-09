Эксперты объяснили, почему зумеры выбирают комфорт на работе

Профессор Бритвина: молодежь работает хорошо, когда ей интересно

Эксперты в эфире ОТВ обсудили отношение зумеров к работе, учебе и карьере. Специалисты связали новые запросы молодежи с клиповым мышлением, курсами и комфортом, сообщает ОТВ-Екатеринбург .

Работодатели сталкиваются с другим восприятием информации у зумеров. Тренд на короткие видео сформировал клиповое мышление, которое влияет на работу с большими объемами данных.

«У себя еще я могу выделить клиповое мышление. Я не могу долго сосредоточить внимание на каком-то одном объекте», — сказала представитель поколения Z Алена Бобоназарова.

Эксперты отметили, что для молодых специалистов снижается ценность высшего образования. Психоаналитик Полина Плешакова заявила, что зумеры чаще выбирают курсы, легче бросают обучение и переключаются на другие навыки. При этом профессор УрФУ Ирина Бритвина подчеркнула: молодежь хочет, чтобы работодатели оплачивали повышение квалификации.

Плешакова назвала комфорт общей ценностью зумеров. По ее словам, внутреннее и физическое удобство для них часто важнее карьерных достижений. Молодые сотрудники также открыто говорят о стрессе и выгорании.

«У зумеров пропала стигматизация психиатрии», — заявила Плешакова.

Эксперты не согласились с мифом, что зумеры не хотят трудиться. Бритвина отметила, что они эффективно работают, когда видят интерес в задаче. Участники эфира назвали естественность, отказ от давления и взаимную рефлексию главными условиями диалога между поколениями.

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