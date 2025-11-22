Эксперты объяснили, почему ровесники разводятся чаще

Согласно мнению психологов, оптимальной для семейной жизни считается разница в возрасте до 5 лет. Как поясняет сексолог Алексей Вилков, у партнеров с небольшим возрастным разрывом обычно совпадают интересы и ценности, а также сохраняется примерно одинаковый уровень физического здоровья, пишет газета «Известия» .

Кандидат психологических наук Алина Королева добавляет, что такая разница после 30 лет становится практически незаметной и даже вносит элемент новизны в отношения.

Когда разница приближается к 10 годам, могут возникать сложности. «В плане сексуальной сферы уже могут наблюдаться трудности из-за разницы в половой конституции и сексуальных возможностях», — предупреждает Вилков. Однако Королева считает разницу «плюс-минус 10 лет» золотой серединой, особенно если мужчина старше женщины, поскольку это соответствует социальным стереотипам и обеспечивает карьерное преимущество мужчины.

Особого внимания заслуживают браки между ровесниками, которые, по статистике, распадаются чаще — особенно если партнеры сошлись в молодом возрасте. «Молодоженов объединяет общая учеба, но после окончания вуза их характеры и образ жизни могут измениться», — объясняет Вилков. Королева добавляет, что такие браки часто заключаются на волне гормональной страсти, а когда она угасает, оказывается, что общих интересов у партнеров недостаточно.

Эксперты сходятся во мнении, что решающую роль играет не разница в возрасте, а прочность «цементирующих» факторов: общих жизненных целей, взаимопонимания и совместно пережитых трудностей.

