Эксперты объяснили, как выбрать надежного работодателя

Согласно проведенному экспертами опросу, около 81% жителей России, которые искали работу в течение последнего года, пользуются специализированными онлайн-сервисами. При этом растущая популярность платформ по поиску работ связана во многом с цифровыми инструментами, позволяющими убедиться в надежности работодателей. Специалисты поделились основными шагами, благодаря которым можно сделать поиск работы максимально безопасным и эффективным, сообщила пресс-служба Авито Работы.

Смена работы или поиск первого заработка являются ответственным и сложным процессом. Для фокусировки на важных моментах и избежания лишнего стресса во время поиска работы через интернет следует соблюдать несколько ключевых правил.

1. Используйте проверенные платформы для поиска работы

С целью безопасного поиска следует выбирать проверенные и крупные площадки, обеспечивающие защиту пользователей, проводящие проверки компаний и модерацию вакансий.

Нужно избегать сомнительных продолжений через SMS-рассылки, соцсети или мессенджеры, особенно в случае, если условия труда прописаны нечетко или наоборот предлагается выполнять слишком простые задачи при значительно превышающие среднерыночные значение зарплате.

2. Пользуйтесь предлагаемыми сервисами по поиску работы инструментами безопасности

Во время подбора вакансий через специализированные сервисы нужно изучить инструменты безопасности, предлагаемые площадкой, и пользоваться ими во время поиска работы. В Авито Работе объявления проверенных работодателей помечены специальными бейджами, помогающими соискателю совершить выбор в пользу надежного работодателя.

Бейджем «Реквизиты проверены» подтверждается, что компания прошла проверку по ИНН или банковскому ID.

Отметкой «Компания проверена» помечаются профили организаций, существующих больше полугода, зарегистрированных на платформе больше 3 месяцев, не являющихся банкротами, не находящимися в процессе ликвидации юридического лица, а также сдающими налоговые документы.

Также до отправки отклика рекомендуется узнать информацию о компании в интернете. Например, можно найти профили организации в социальных сетях или использовать спецсервисы, такие как «Прозрачный бизнес».

3. Изучайте отзывы о работодателе

Отзывы действующих и бывших сотрудников являются важным критерием в оценке компании, но и его следует воспринимать критически. Единичные рецензии с негативным опытом могут быть человеческим фактором, однако систематические упоминания какой-то определенной проблемы сразу в нескольких свежих отзывав модно воспринимать как сигнал для рассмотрения альтернативных предложений трудоустройства.

С рейтингом компании и отзывами о потенциальных работодателях в вакансиях с бейджем «Есть мнения о работодателе» можно на Авито работе. Благодаря этой опции кандидаты и сотрудники могут оставлять отзывы на работодателя по нескольким критериям — оплате переработок, своевременности выплат, соответствию уровня зарплаты обещанному и другим фактором. Перед собеседованием соискатели должны изучить данную информацию чтобы больше узнать о возможном рабочем месте.