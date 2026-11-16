Эксперты объяснили, как личные данные из чатов с ИИ попадают к посторонним

Переписки с нейросетями могут раскрыться из-за взлома аккаунта, сбоев сервиса или публичных ссылок. Эксперты советуют не отправлять чат-ботам конфиденциальные сведения, сообщает inkazan.ru .

Основатель Zinin.ai Тим Зинин пояснил: публичные нейросети хранят запросы на серверах провайдера. Сервисы могут использовать диалоги для обучения моделей, а сотрудники — просматривать их при проверке ответов. Само обучение не означает автоматического раскрытия переписки другим пользователям.

В марте 2023 года сбой ChatGPT открыл некоторым пользователям заголовки чужих чатов и часть платежных данных. В 2025 году поисковики индексировали публичные ссылки на разговоры с ChatGPT и Grok. Пользователи сами создавали ссылки, но не всегда учитывали, что диалоги попадут в поиск.

Эксперты рекомендуют не загружать паспортные и медицинские документы, пароли, клиентские базы и коммерческие тайны. Перед отправкой файлов стоит удалять идентифицирующие данные, проверять настройки обучения и истории чатов, включать двухфакторную аутентификацию и пользоваться официальными сервисами.

«Пишите в чат только то, что не страшно увидеть в открытом доступе», — посоветовал основатель INSYTE Electronics Сергей Грибанов.

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