Эксперты назвали алгоритм действий для выбора профессии подростками

Психологи рассказали, какие вопросы нужно задать ребенку, чтобы помочь с выбором будущей профессии, и на что обратить внимание при профориентации, сообщает MIR24.TV .

Как отметила психолог, коуч по детско-родительским отношениям Лариса Окулик, профориентацию нужно рассматривать не как выбор профессии, а жизненного пути. Поэтому не стоит навязывать ребенку собственные ценности, например, предлагать идти по своим стопам или продолжать семейную династию. Очень важно определить истинные ценности и интересы самого подростка.

Психолог-коуч Алина Затонская напомнила, что подростковый возраст очень уязвимый, поэтому родителям необходимо быть чуткими и доброжелательными в общении с детьми. Она посоветовала задавать ребенку вопросы о том, что ему нравится делать больше всего, от чего он получает энергию, каким делом готов заниматься даже бесплатно и, наоборот, чем бы ни за что не стал заниматься.

Важно, чтобы подросток получил как можно больше информации о различных профессиях — и в этом может помочь ИИ.

«Можно предложить ребенку сыграть в игру с ChatGPT: то есть задавать как можно больше вопросов нейросети, чтобы узнавать о профессиях, областях деятельности и так далее», — отметила Затонская.

Определившись, эксперты советуют предложить подростку попробовать себя в интересующих сферах. Например, попытаться найти подработку на каникулах или пройти несколько бесплатных уроков на различных курсах и платформах.

Итак, ребенку для начала нужно прислушаться к себе, понять свои интересы и ценности, затем — собрать максимум информации об интересующих профессиях и попытаться попробовать себя в них.