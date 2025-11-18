Эксперты назвал главную опасность для россиян при входе в Сеть через «Госуслуги»

Эксперт по финансам и бизнесу Pronline Дмитрий Трепольский заявил, что введение обязательного входа в интернет через портал «Госуслуги» приведет к утрате анонимности и росту рисков для пользователей, сообщает Газета.ru .

По словам Трепольского, любая онлайн-активность — комментарии, поисковые запросы, посещение сайтов — будет напрямую связана с личностью пользователя. Это может вызвать «эффект охлаждения», когда люди начнут опасаться высказывать критические мнения из-за страха последствий. Эксперт отметил, что такая мера негативно скажется на свободе слова и публичной дискуссии.

Трепольский также подчеркнул, что создание единой точки входа через «Госуслуги» увеличивает риски технических сбоев и кибератак. В случае выхода портала из строя может быть парализована значительная часть онлайн-сервисов, включая коммерческие и финансовые услуги. Кроме того, чрезмерная централизация даст государству возможность быстро блокировать доступ отдельным пользователям или группам.

Эксперт добавил, что внедрение такой системы позволит государству осуществлять глубокий мониторинг цифрового следа граждан. Сбор всех цифровых ключей в одном месте делает портал главной целью для хакеров, а возможная утечка данных может привести к серьезным последствиям для пользователей.

Трепольский отметил, что обязательная идентификация через ЕСИА создаст барьер для пожилых людей и жителей регионов с плохим интернетом, что усилит цифровое неравенство.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.