Эксперты Лиги безопасного Интернета проводят уроки медиаграмотности в Подмосковье

На этой неделе эксперты Лиги безопасного Интернета проводят серию уроков по медиаграмотности для школьников и семинары для педагогов в подмосковном Жуковском. Об этом сообщила пресс-служба Лиги безопасного Интернета.

В понедельник, 24 февраля, уже прошел первый цикл лекций по безопасному Интернету в МБОУ СОШ № 8. На уроках ученикам рассказали о фишинге, деструктивных сообществах в сети, о том, какие онлайн-угрозы существуют, как отличить фейки от правдивой информации, и многом другом.

«Мы поработали с детьми 5-6, 7-8 и 9 классов, поговорили об основных угрозах в сети. Дети активно участвовали в дискуссии, задавали очень много вопросов, и радует, что в некоторых из них они очень хорошо разбираются», — рассказала эксперт Лиги безопасного Интернета Светлана Султангалеева.

«Для меня эта тема очень актуальна в связи с направлением моей работы. Мы стараемся проводить как можно больше таких мероприятий. После прослушивания сегодняшней информации я постараюсь ее применить и дома, так как я являюсь родителем подростка, и на родительских собраниях в нашей школе», — отметила Яна Казакова, заместитель директора по воспитательной работе МБОУ СОШ № 8.

«Для себя я выделила очень важное, что не нужно доверять людям в сети, не нужно выкладывать фотографии, ведь в Интернете это остаётся навсегда, даже когда ты удаляешь свой аккаунт», — поделилась Софья, ученица 7 класса МБОУ СОШ № 8.

«Я для себя усвоила, что все, что попадает в Интернет, там остается навсегда, и нужно быть достаточно грамотным при размещении какого-либо контента. Также нужно развивать у себя критическое мышление при общении с собеседником в Интернете. Не нужно погружаться в мир игр, и важно уметь отделять реальность от игры», — рассказала Александра, ученица 9 класса МБОУ СОШ № 8.

Цель проведения уроков безопасного Интернета — повысить уровень медиаграмотности и обучить цифровой безопасности детей и взрослых.

Для проведения уроков эксперты Лиги безопасного Интернета используют обновленные методические материалы и учебные пособия для школьников разных возрастных групп, а также специализированные памятки для детей и родителей, буклеты и серию школьных плакатов. Все они доступны для бесплатного скачивания на портале https://ligainternet.ru/.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.