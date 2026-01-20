Эксперты из Подмосковья приняли участие в конференции по развитию техники для вывоза отходов

Эксперты из Подмосковья обсудили развитие специализированной техники для вывоза твердых коммунальных отходов на технической конференции в Набережных Челнах. В мероприятии приняли участие представители компаний-операторов отрасли и специалисты ПАО «КАМАЗ», сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Альберт Каримов в приветственном слове отметил важность создания отечественных специализированных транспортных средств и подчеркнул необходимость открытого диалога между производителями и компаниями, работающими с отходами.

Участники конференции посетили производственные площадки ПАО «КАМАЗ», ознакомились с модельным рядом мусоровозной техники на шасси КАМАЗ, включая новые поколения К3 и К5, а также обсудили вопросы эксплуатации, сервисного обслуживания и соответствия техники требованиям законодательства.

Руководитель подмосковной компании-возчика ТКО «ЭкоЛайф» Валерий Соломеннов подчеркнул, что подобные встречи позволяют специалистам делиться опытом с производителями и предлагать улучшения техники. Он добавил, что такие мероприятия способствуют эффективному взаимодействию между производителями и компаниями отрасли, что важно для решения текущих технических задач и развития сферы обращения с отходами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил навести порядок в ситуации с контейнерными площадками на территории региона.

«Каждый глава, каждый, от кого это зависит, понимает, насколько важно навести порядок по зимним, летним, осенним (контейнерным — ред.) площадкам. Без стандартизации, достаточности этой работы нам региональные операторы будут чихать, УК будут сваливать на регионального оператора, региональный оператор будет сваливать на УК. В наши жизненные планы это не входит», — сказал Воробьев.