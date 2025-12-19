Эксперты IT и архитектуры провели встречу со старшеклассниками Балашихи 18 декабря

Начальник управления инвестиций Балашихи Ольга Егерева, соучредитель «Релитон» Роман Зонтов и директор «А4» Антон Чернецов 18 декабря рассказали ученикам школы №27 о профессиональном развитии в архитектуре и IT, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Встреча прошла в рамках проекта «Карьера в родном городе. Твой успешный выбор». Ольга Егерева подчеркнула, что Балашиха нуждается в молодых специалистах в различных сферах — от высокотехнологичного производства и IT до медицины и образования. Она отметила важность выбора профессии, которая мотивирует к развитию и помогает преодолевать трудности.

Роман Зонтов поделился своим опытом в архитектурном проектировании и рассказал о создании компании «Релитон», специализирующейся на проектировании жилых и общественных зданий. Он отметил, что постоянное развитие и поиск новых идей позволили его команде запустить бренд по строительству медицинских объектов и открыть собственное мебельное производство. «Успех в любой сфере строится на постоянном обучении, смелости и вере в свои силы», — пояснил Роман Зонтов.

Антон Чернецов рассказал о своем обучении в МГТУ им. Баумана, работе в «Криогенмаш», опыте за рубежом и создании IT-компании «А4» в Балашихе. Он объяснил, какие навыки востребованы в IT-бизнесе, и поделился своим подходом к балансу между работой и личной жизнью. В завершение встречи эксперты оставили пожелания выпускникам, а школьники получили советы по построению успешной карьеры.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.