Эксперты и ученые обсудили проекты по кадровой теме для форума «Сильные идеи»

Ученые, эксперты, предприниматели и представители вузов провели сессию по генерации идей по направлению «Национальная кадровая инициатива» для форума «Сильные идеи для нового времени», сообщается в Telegram-канале мероприятия.

Участники собрались, чтобы сформировать конкретные предложения и проекты. Они обсуждали карьерную и профессиональную навигацию молодежи в науку, технологическое предпринимательство, переподготовку педагогов.

В ходе сессии были проанализированы текущие проблемы. Участники обменялись своим мнением, а также представили идеи по решению вопросов.

«Эта сессия — площадка для синергии опыта и свежих идей, которые лягут в основу решений федерального уровня», — сказал директор направления «Молодые профессионалы» АСИ Александр Вайно.

Президент ассоциации кружков и член рабочей группы экспертного совета АСИ Алексей Федосеев отметил, что сильные идеи — это то, что меняет страну, позволяет существующие практики реализовать совершенно по-другому и открыть новые возможности.

Ольга Серебрянникова, директор Проектного офиса по развитию молодежного предпринимательства в образовательных организациях высшего образования Минобрнауки России, подчеркнула, что в рамках сессии по генерации идеи участники обсудили также решение для такой проблемы, как коммерциализация науки и вовлечение молодежи в технологическое предпринимательство, развитие экосистемы и создание новых возможностей.

Директор дивизиона развития молодежных инициатив направления «Молодые профессионалы» Дмитрий Федоров отметил, что в рамках проектировочной сессии участники придумали идеи для двух тем: вовлечение молодежи в науку и инноватику, системное увлечение молодежи в технологическое предпринимательство.

Первый проректор МФТИ, член экспертного совета АСИ Елена Анохова добавила, что темой ее группы была коммерциализация начуно-технических разработок. Ее команда продолжит работу над идеями в этом направлении и после завершения сессии.

Заявку на участие в форуме «Сильные идеи для нового времени» можно подать на платформе идея.росконгресс.рф до 15 мая. Мероприятие пройдет 15–16 июля в Москве.

Форум «Сильные идеи для нового времени» — это уникальный шанс для каждого жителя РФ предложить свою идею для позитивных изменений в стране и реализовать ее на практике. Цель этого ежегодного мероприятия — организовать содружество инициативных людей и консолидировать 100 сильных идей, которые внесут значимый вклад в развитие России.