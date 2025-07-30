Эксперты и силовики рассказали о причинах и способах борьбы с работорговлей

Торговля людьми остается серьезной проблемой в России, несмотря на уголовное преследование. Эксперты и представители правоохранительных органов отмечают, что преступления охватывают уязвимые группы населения и требуют комплексных мер для эффективной борьбы, сообщает «ФедералПресс» .

В России торговля людьми продолжает оставаться устойчивым криминальным явлением, несмотря на существующее уголовное наказание. В последние годы в стране возбуждаются дела о продаже младенцев, сексуальной эксплуатации, трудовом рабстве и торговле органами. Жертвами чаще всего становятся мигранты, женщины, дети и люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации.

По статье 127.1 УК РФ за торговлю людьми предусмотрено наказание до шести лет лишения свободы. Однако, как показывают недавние уголовные дела, преступления продолжают совершаться. В Москве в 2025 году перед судом предстанут 19 человек, обвиняемых в передаче 14 детей в другие семьи. В Челябинске рассматривалось дело о похищении и длительном удержании женщин в плену. В Ставропольском крае члены преступной группы продавали людей в трудовое рабство на ферму, а в Москве акушеры и суррогатные матери получили сроки за торговлю новорожденными.

Член совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод признал, что проблема сохраняется. Он рассказал, что правоохранительные органы регулярно выявляют места, где людей держат в неволе и заставляют работать без документов. По словам Брода, для эффективной борьбы необходимо признавать проблему на всех уровнях, усиливать контроль и развивать международное сотрудничество.

Эксперт по антитеррору, ветеран подразделения «Вымпел» Дмитрий Панкратов считает, что основной причиной торговли людьми является стремление к незаконному обогащению. Он отметил, что преступники используют жертв для трудового рабства, незаконного донорства органов и сексуальной эксплуатации.