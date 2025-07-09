Эксперты Госветслужбы за полгода провели 13 тыс исследований на заболевание свиней

Специалисты Госветслужбы в постоянном режиме ведут работу по обеспечению эпизоотического благополучия Подмосковья. Проводятся мониторинговые исследования и другие профилактические мероприятия — их целью является недопущение возникновения очагов опасных заболеваний. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Так, за полгода было проведено 13,4 тыс. исследований по диагностике африканской чумы свиней (АЧС) — опасного вирусного заболевания, поражающего домашних и диких особей независимо от породы и возраста.

Специалисты Госветслужбы отмечают, что при установлении диагноза в хозяйстве вводится карантин. Инкубационный период в среднем составляет от 2 до 15 дней. Болезнь очень заразна, заканчивается 100% летальностью для животного и приводит к серьезному финансовому ущербу для хозяйств ввиду необходимости ликвидации всего поголовья.

При изменении в поведении животного, повышении температуры и появлении других симптомов, владельцам ферм необходимо оперативно обратиться за помощью специалистов. Все вопросы в сфере ветеринарии можно задать по номеру единого кол-центра: 8 (495) 668-01-25 ежедневно с 9:00 до 21:00.

В остальное время на линии консультирует электронный помощник «Вита».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.