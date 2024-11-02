Эксперты Госветслужбы Подмосковья более 1 тыс раз проверили качество рыбы на рынках

В октябре специалистами государственных лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы Подмосковья было проведено свыше 1 тыс. исследований рыбы разных пород, включая морскую — треска, минтай, горбуша и речной карп, амур, толстолобик и другие виды рыб. Взято 966 проб на органолептические показатели и паразитарную частоту. В результате проведенных мероприятий отклонений показателей от нормы не обнаружено, вся продукция прошла проверку. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

При покупке рыбы стоит обращать внимание на ее запах — он должен быть свежий, морской или речной. Наличие неприятного, резкого запаха — повод отказаться от покупки.

Глаза рыбы должны быть прозрачными и яркими, без помутнения, а жабры ярко-красного или розового цвета, без серого налета.

Также отмечается, что продавец в обязательном порядке должен иметь при себе ветеринарные сопроводительные документы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.