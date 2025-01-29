Эксперты агропромышленной отрасли Подмосковья могут пройти обучение

Эксперты агропромышленной отрасли ежегодно имеют возможность повышать свою квалификацию и совершенствовать профессиональные компетенции. В феврале–марте этого года на базе академии менеджмента и агробизнеса, ФГБОУ Санкт-Петербургский государственный университет будет проводить обучение руководителей и специалистов, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области уточнили, что в рамках профессиональной переподготовки планируется обучение по 36 программам: «Организация и функционирование крестьянских фермерских хозяйств», «Фермерское рыбоводство», «Зоотехник — селекционер» и др. Также можно будет пройти повышение квалификации по 16 направлениям. Повышать свою квалификацию рекомендуется не реже, чем 1 раз в 5 лет.

Более подробную информацию о перечне программ, датах обучения и контактные телефоны можно узнать по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития региона.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал глава региона.