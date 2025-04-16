Экспертиза «Известий» выявила сибутрамин в БАДе
Контрольная закупка и последующая экспертиза, проведенные «Известиями», подтвердили наличие сибутрамина — психоактивного вещества, запрещенного к свободному обороту — в составе популярного средства для снижения веса «Молекула».
Этот препарат, позиционируемый как безопасная биодобавка, фактически содержит соединение, за распространение которого предусмотрена уголовная ответственность.
Прием «Молекулы» может вызывать сердечно-сосудистые нарушения (аритмия, тахикардия), психические расстройства (панические атаки, бессонница), высокий риск развития зависимости.
Сибутрамин включен в список запрещенных веществ, что делает распространение данного БАДа уголовно наказуемым деянием. Фактически потребители приобретают не пищевую добавку, а наркотическое средство с непредсказуемым действием на организм, указано в публикации.
Ранее в России усилили контроль за препаратами «Молекула» и «Молекула плюс».