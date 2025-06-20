Эксперт Зименко: грибной бум ожидается в Подмосковье в июле

Эксперт журнала «Школа грибоводства» Александр Зименко заявил, что в июле Подмосковье ждет грибной бум. В лесах можно будет обнаружить огромное количество подосиновиков, подберезовиков и шампиньонов, сообщает «Москва 24» .

Сезону «тихой охоты» поспособствовала погода. Прошло много дождей, поэтому в лесах Подмосковья уже сейчас большой ассортимент грибов.

«Можно найти белые, подберезовики, шампиньоны, подосиновики желто-бурые, а еще скоро появятся подосиновики красные. Летние опята начались в мае и будут продолжаться где-то до ноября», — рассказал Зименко.

К концу месяца также появится боровик еловый. Весь июль жителей Московской области будут сопровождать те грибы, что есть в лесах сейчас. Эксперт попросил грибников быть внимательнее и не собирать краснокнижные грибы.

«Например, это подберезовик болотный, подберезовик черный, дубовик обыкновенный и другие», — перечислил Зименко.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы на территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.