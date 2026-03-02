Эксперт заявила, что человеческий контент станет дороже ИИ

По ее словам, усталость от ИИ-контента уже ощущается, однако речь не идет об отказе от технологий. Сейчас растут требования к качеству и прозрачности, а сам факт использования нейросети перестал быть уникальным.

«Переизбыток однотипных картинок, сценариев и текстов с одинаковым «нейросетевым привкусом» формирует ощущение шума. Мы очень вероятно придем к практике явной маркировки: «сгенерировано человеком» и «сгенерировано нейросетью». И человеческий контент будет стоить дороже — и в деньгах, и в доверии», — отметила эксперт.

Она пояснила, что аудитория у ИИ-контента уже сформировалась: нейровидео и изображения смотрят и подростки, и взрослые. Нейросети закрывают спрос на быстрый и массовый продукт, и этот сегмент продолжит расти. В перспективе, по ее словам, возможен выпуск полностью сгенерированных фильмов и сериалов — от сценария до озвучки.

При этом Набатникова подчеркнула, что человеческое творчество сохранит особую ценность — как театр по сравнению с кино или оригинальная картина по сравнению с цифровой копией. Запрос аудитории смещается к пониманию, кто создал контент — модель или живой автор.

