Эксперт заявил, что борьба с даркнетом должна стать частью образования

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил, что борьба с даркнетом должна стать частью образования. Он подчеркнул, что в современном обществе наблюдается актуальная проблема: в городах повсеместно распространяются объявления о магазинах в даркнете, торгующих разнообразной «запрещенкой».

«Это точка входа, которая доступна любому подростку. И искушение велико, но о последствиях многие не думают», — отметил Муртазин в эфире радио Sputnik.

Чем больше молодежи попадет в зависимость от наркотиков, тем выгоднее это будет для тех, кто сегодня ведет против России гибридную войну, убежден специалист. Это угрожает будущему страны, создает нагрузку на здравоохранение и приводит к социальным конфликтам.

В обществе необходимо установить нулевую толерантность к таким явлениям и активно их устранять, добавил Муртазин. Необходимо работать с молодежью, посещать школы и наглядно демонстрировать, как наркотики разрушают жизни людей. Другого варианта у страны просто нет, заключил эксперт.