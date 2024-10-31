Эксперт высказался об освоении космоса с ядерными двигателями

Дальнейшее освоение космоса и пилотируемые полеты на другие планеты требуют новых типов космических двигателей, таких как ядерные силовые установки. Однако их использование связано с высокими рисками, заявил Иван Рудой, эксперт из МАИ, старший преподаватель кафедры 601 «Космические системы и ракетостроение», сообщает сайт MK.Ru .

На данный момент для полетов в околоземном пространстве применяются жидкостные реактивные двигатели, которые сжигают тонны топлива за секунду, обеспечивая необходимую тягу для преодоления земного притяжения. Однако эти двигатели обладают низкой экономичностью и требуют огромного количества топлива.

К примеру, путешествие до Венеры займет четыре месяца, а до Марса — девять, причем на обратный путь топлива не останется. Рудой подчеркнул, что для длительных космических полетов необходимо учитывать потребление кислорода и запасы еды, воды, медикаментов и оборудования, что подразумевает необходимость отправки целого города в космос.

Существующие двигатели не подходят для таких масштабных задач, поэтому одним из вариантов является сборка космического корабля на орбите. Ядерные двигатели могли бы стать решением, но их опасность из-за радиоактивности делает массовое применение крайне рискованным. В случае неудачи запуск одной ракеты может привести к катастрофическим последствиям.

«Для покорения звезд нужен труд нескольких поколений людей», — заключил Рудой.