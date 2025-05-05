Эксперт выделила три ключевых шага по защите аккаунтов от мошенников

Следить за настройками, использовать современные методы входа и быть внимательным к уведомлениям — все это часть кибергигиены, которую должен соблюдать каждый. Лектор общества «Знание» и специалист по информационной безопасности «Россети Цифра» Татьяна Никулина объяснила, что две трети утечек данных происходят не из-за действий хакеров, а по вине самих сотрудников, которые игнорируют базовые меры цифровой безопасности, сообщает «ФедералПресс» .

«Кибергигиена – это своего рода цифровая чистота. Чистка зубов – привычное дело: не сделали вечером, можно утром. Но если ваши данные украли ночью, утром уже поздно», — привела аналогию эксперт.

Она напомнила: аутентификация — это подтверждение личности (ввод логина и пароля), а авторизация — проверка, какие действия разрешены пользователю после входа.

Эксперт выделила три ключевых шага по защите аккаунтов.



Переход к двухфакторной и беспарольной аутентификации



Современные сервисы все чаще отказываются от паролей. Вместо них используются одноразовые коды, биометрия, QR-коды. Например, такие методы уже внедряет «ВКонтакте».

«Это не только безопаснее, но и проще для пользователей», — подтвердил руководитель команды информационной безопасности Mail Дмитрий Водяной.

Контроль истории входов

Следует регулярно проверять, с каких устройств и откуда происходил доступ к вашему аккаунту. Подозрительные сеансы лучше завершать, а неиспользуемые устройства — удалять из доверенных.

Отказ от авторизации через сторонние сервисы

Хотя вход через существующие аккаунты удобен, он несет риски. Один скомпрометированный аккаунт может дать хакерам доступ ко многим сервисам.

«Лучше запретить подозрительным сайтам доступ к данным профиля. Помните, удобство не должно становиться слабым местом в защите», — напомнила Никулина.