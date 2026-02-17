Эксперт Воронин предупредил об опасности передачи телефона незнакомцам

Замдиректора по трансферу технологий центра компетенций НТИ на базе МГУ Тимофей Воронин предупредил, что передача смартфона посторонним может привести к краже денег и личных данных. По его словам, мошенники используют схему со «случайным» прохожим для доступа к банковским сервисам и аккаунтам. Об этом сообщает RT .

Воронин отметил, что даже при защите банковских приложений паролем или Face ID риски сохраняются. Злоумышленники могут воспользоваться моментом, когда телефон оказывается в чужих руках.

«Такие схемы требуют подготовки, но они возможны. Пока „случайный“ прохожий просит телефон, на него могут прийти push-уведомления или смс с кодами подтверждения. Сообщники в это время используют их для входа в банковские аккаунты», — рассказал эксперт.

Он добавил, что мошенники также могут войти в чужой аккаунт iCloud и заблокировать устройство, требуя выкуп за восстановление доступа.

«Если просят позвонить или показать дорогу, лучше сделать это самостоятельно и не передавать телефон неизвестным людям», — заключил специалист.

Ранее эксперты предупреждали о мошенниках, предлагающих «ускорители» для Telegram.

