Эксперт Вишневский: обновление ПО продлит срок службы телефона

Обновление программного обеспечения — еще один способ продлить срок службы аккумулятора, поскольку обновления могут содержать улучшения, направленные на оптимизацию работы батареи, сообщил РИАМО менеджер отдела по мобильному оборудованию МегаФона Антон Вишневский.

«Обновление приложений также способствует более экономичному использованию заряда», — сказал Вишневский.

Он добавил, что для защиты аккумулятора гаджета рекомендуется избегать экстремальных температур: не оставлять телефон под прямыми солнечными лучами в жару, а в холодное время года держать в теплом месте, например, во внутреннем кармане.

«Последнее — это необходимость контролировать энергозатратные задачи. Правильным будет закрывать приложения, работающие в фоновом режиме и расходующие заряд батареи, особенно те, которые обновляются автоматически», — рассказал эксперт.