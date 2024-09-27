Ошибки воспитателей — это игнорирование чувств ребенка, его темпа. Такое поведение негативно сказывается на их взаимоотношениях, сообщила РИАМО бизнес-наставник в области дошкольного образования и организационный терапевт, руководитель сети детских садов и онлайн-школы Анна Вендик.

«Это приводит к негативному выстраиванию взаимоотношений, когда отдельно существует воспитатель, отдельно — ребенок, отдельно — какой-то образовательный процесс, и все это как будто не собирается, а наоборот распадается», — сказала Вендик.

Она добавила, что в таком случае у воспитателей тоже уходит много внутреннего ресурса на то, чтобы все это собрать. А если воспитатель в контексте, если он внимательно относится к своим эмоциям и состояниям ребенка, тогда можно всем этим гармонично управлять и достигать баланса.

«У нас принято считать, что педагоги должны быть милыми и добрыми, со всем справляться. И как будто недопустимо, чтобы педагог злился или ругался, — это ужас-ужасный. На самом деле любой воспитатель — это тоже человек: он может уставать, может злиться, обижаться, расстраиваться», — отметила эксперт.

По мнению Вендик, грамотный наставник для ребенка — это не тот, который никогда не злится. Это тот, который показывает, как конструктивно и бережно по отношению к другим и к себе справляться со своей злостью, усталостью и раздражением.

«Он умеет использовать различные методы: от разговоров, круговых бесед с супервизией и интервизией до обращения к специалистам. Это хороший ресурс для воспитателей и полезная практика», — заключила она.

27 сентября в России отмечают День воспитателя и всех дошкольных работников. Дата приурочена к открытию первого детского сада в Санкт-Петербурге в 1863 году. Развитие образования, строительство дошкольных учреждений, обеспечение работников — приоритетные задачи для государства. Их решает национальный проект «Демография».