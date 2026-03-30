Эксперт Вехов предупредил о продаже «фиолетовой» клубники

Профессор кафедры «Безопасность в цифровом мире» МГТУ им. Баумана Виталий Вехов рассказал, что мошенники создают с помощью нейросетей изображения несуществующих растений и продают их на маркетплейсах.

В преддверии дачного сезона в сети активизировались продавцы, предлагающие «экзотические» растения — например, фиолетовую клубнику. Изображения таких плодов создаются с помощью искусственного интеллекта, однако в реальности они не существуют.

«В связи с началом дачного сезона, закупкой многими дачниками саженцев и семян для посадки в текущем году очень много развелось мошенников, которые используют нейросети и программы, основанные на искусственном интеллекте для генерирования несуществующих плодов, растений и деревьев. Фактически это – фэнтези, приукрашивание того, что реально потом продают дачникам под видом клубники. Если это более честный продавец, то он продает какой-то низкий сорт клубники, а нет то, что наглядно видно на снимке, который сопровождает данную рекламную акцию и предложение о приобретении визуально несуществующего плода», – предупредил Виталий Вехов в эфире радио Sputnik.

Эксперт отметил, что вернуть деньги возможно, если продавец официально работает и продолжает деятельность.

«С позиции действующего законодательства Российской Федерации вступает в действие сразу закон о защите прав потребителей и постановление правительства о продаже товаров дистанционным способом. Там четко обозначены положения как, когда, в каком случае необходимо продавцу товара вернуть деньги. Но это речь идет о тех нечестных на руку торговцах, которые не являются мошенниками, условно говоря, с большой буквы. То есть они продолжают свою торговлю, ну и в случае обращения все-таки возвращают соответствующие денежные средства. К сожалению, основная масса сейчас присутствующих в сети интернет, на маркетплейсах – это чистые мошенники. Продав определенное количество несуществующих или существующих, но только в рекламных проспектах товаров, они просто закрывают магазин», – подчеркнул Виталий Вехов.

