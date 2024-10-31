Эксперт Варшав: только вместе россияне смогут достигнуть важные цели

О сути единства народов России можно говорить много, но точнее и лаконичнее всего идею единения граждан выразил президент РФ Владимир Путин, сообщил РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Михаил Варшав.

Эксперт напомнил, что в одном из своих выступлений, награждая героев СВО, среди которых были представители разных народов России, Путин заявил: «У меня в роду кругом Иваны да Марьи, но когда я вижу примеры такого героизма, как подвиг молодого парня Нурмагомеда Гаджимагомедова, уроженца Дегестана, лакца по национальности, мне хочется сказать: ‚Я лакец, я дагестанец, я чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин‘».

«Это все, что нужно знать о том, кем мы, граждане России, приходимся друг другу. Да, мы действительно все разные, но в этом уникальная самобытность нашей культуры. Она похожа на мозаику из сотен разных частичек, которые составляют общую прекрасную картину», — отметил Варшав.

По его словам, сегодня оппоненты стараются использовать любой «стык» в российском обществе, чтобы разобщить граждан, будь то национальность, религия, пол, возраст и т. д.

«Враги пытаются нам внушить, что в нашей семье есть „свои“, а есть „чужие“, но это не так. Мы — один народ, с едиными ценностями, традициями, целями. И мы каждый раз демонстрируем и доказываем это себе и всему миру, преодолевая исторические вызовы, сплотившись плечом к плечу», — заявил эксперт.

День народного единства — это день победы народного ополчения над польскими захватчиками. Яркий пример того, на что способны россияне, объединившиеся для общей цели.

«Не менее важные цели стоят перед нами и сейчас, и только вместе мы сможем их достигнуть», — заключил Варшав.