Эксперт: в России вырос интерес школьников к общественной деятельности

За последние годы в России существенно вырос интерес школьников к общественной деятельности. Ребята все активнее принимают участие в различных движениях. Об этом РИАМО сообщила политолог, член экспертного клуба «Дигория» Полина Юрманова.

При этом, по словам политолога, всероссийские организации предоставляют уникальные возможности для молодежи. Это позволяет юным активистам делиться своими идеями и талантами, а также вносить позитивный вклад в развитие общества.

Участие в детских общественных объединениях дает подрастающему поколению возможности взаимодействия с другими детьми и развития социальных навыков, работать в команде, развивать интересы и таланты, вовлекаться в общественную деятельность и приобрести наставника.

«Следующий актуальный вопрос - какие существуют детские объединения. Одно из самых известных и масштабных - «Движение Первых». Стоит отметить, что дети сами выступили инициатором создания своего движения, вместе разрабатывали название, миссию и ценности. Идею поддержал президент России Владимир Путин. Также есть еще ряд движений, например, «Юнармия» и «Юный спасатель», - сказала Юрманова.

Все это позволяет сделать вывод, что любой ребенок в нашей стране может выбрать для себя интересное объединение, которое позволит ему найти единомышленников, проявить себя, помочь обществу.

Важно и то, что дальше из детского движения юные жители России смогут продолжить свой общественный путь, взрослея и переходя уже во взрослые общественные организации и проекты. Опыт, полученный в детских объединениях, позволит молодым активным гражданам дальше расти и развиваться.