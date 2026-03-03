Эксперт: в MAX конфиденциальность защищена на каждом этапе обмена информацией
Фото - © Илья Старков / Фотобанк Лори
MAX обеспечивает сквозное шифрование для всех коммуникаций пользователя по умолчанию, что является краеугольным камнем безопасности. Об этом РИАМО сообщил IT-эксперт.
«Это значит, что только вы и ваш собеседник можете читать сообщения, исключая любые попытки прослушивания третьими сторонами. Ваша конфиденциальность защищена на каждом этапе обмена информацией: от отправки до получения», — сказал специалист.
По его словам, платформа не хранит ключи дешифрования, делая пользовательские чаты недоступными даже для самой системы.
«Это дает пользователю полную уверенность в каждом слове, избавляя от беспокойства о личной и деловой переписке», — заключил эксперт.
